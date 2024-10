Vowles: „Habe mich bei Schumacher entschuldigt“

„Ich denke, wir müssen in dieser Sache ganz offen sein. Mick ist nichts Besonderes, er wäre einfach nur gut“, erklärte Vowles am Rande des Grand Prix von Italien und erntete dafür ordentlich Kritik. Der 45-Jährige entschuldigte sich anschließend bei Schumacher und seiner Familie. „Ich war zu der Zeit am Boden zerstört, weil es mir die Macht einiger weniger Worte zeigte und dass ich viel sorgfältiger sein muss, was ich sage und wie ich es sage. Es war eine Lektion, die ich hoffentlich nie vergessen werde“, bereut der Brite seine Aussagen im Interview mit „Motorsport.com“.