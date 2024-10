Steirer-Wahl: Warum SPÖ und Grüne zittern müssen

Die steirischen Parteien blickten am Sonntag mit Argusaugen nach Vorarlberg, denn der Urnengang dort war der letzte offizielle Stimmungstest vor der weiß-grünen Landtagswahl am 24. November. Ergo war am gestrigen Montag in den Parteizentralen intensives Diskutieren über die Parallelen zur Steiermark angesagt. Welche Auswirkungen hat die Ländle-Wahl auf den Wahlkampf hier? Wir haben Wahlforscher Heinz P. Wassermann befragt.