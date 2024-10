Pleite für Graz, Salzburg gewinnt gegen Capitals

In Ljubljana gingen die Steirer durch Lukas Haudum in Führung (26.), gerieten in der 47. Minute aber mit 1:2 in Rückstand. Casey Bailey gelang zwar nur 44 Sekunden später der Ausgleich, Marcel Mahkovec sorgte mit seinem zweiten Treffer in der Partie (56.) aber dafür, dass die Mannschaft von Harry Lange erstmals in dieser Saison leer ausging. Die bis dahin einzige Niederlage hatte der Titel-Mitfavorit am vergangenen Sonntag nach Verlängerung gegen die Vienna Caps einstecken müssen.