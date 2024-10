Kärnten ist – und bleibt – beliebtes Wanderland

Den Wörthersee Rundwanderweg mit seinen 58,5 Kilometer und 1500 Höhenmetern kann man gut in einzelnen Etappen gehen. Der Via Paradiso führt auf 55 Kilometern von Döbriach nach Seeboden. Das Wandern am Weißensee umfasst 76 Kilometer Wanderwege. Der Alpen-Adria-Trail führt in 43 Etappen und 750 Kilometern vom Fuße des Großglockners durch die drei Länder Österreich, Slowenien und Italien. Wer kurze Wanderwege bevorzugt, kann einen der 20 Slow-Trails gehen, die sich in der Nähe der schönen Seen befinden.