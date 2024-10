Internationaler Edelsteindieb in Kärnten gestoppt

Während Lenker und Beifahrer gegenüber den Beamten angaben, dass sie die gesuchten Verbrecher in Serbien als Autostopper mitgenommen haben, klickten für den 52-Jährigen die Handschellen und die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die sofortige Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an.