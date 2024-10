Russen üben Angriffe mit Drohnen an Zivilisten

Bis zu 330 Drohnenangriffe an einzigem Tag

Im Juli und August 2024 habe es durchschnittlich 100 Drohnenangriffe pro Tag gegeben. Über einen traurigen Rekord berichtete die Nachrichtenplattform TSN am 9. September: 330 Drohnenangriffen und 224 Sprengstoffabwürfen seien allein an diesem Tag verzeichnet worden.