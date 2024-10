Wiedereinzug der Grünen in den Landtag in Gefahr?

Neuerlicher Einzug in Gefahr?

Dennoch: Zuletzt nahmen die Spekulationen zu, dass die Grünen im Jänner aus dem Landtag fliegen könnten. Klubobfrau und Landessprecherin Anja Haider-Wallner will dies nicht zu ernst nehmen und meint schmunzelnd: „Wir Grünen sind ja dafür bekannt, dass wir nicht so gerne fliegen. Wir ziehen das Rad, den Zug oder den Burgenlandbus vor. Aber ja, letztendlich zählt jede Stimme und für die werden wir auch kämpfen!“