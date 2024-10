OÖ: Hausverwaltung räumte Kellerabteil einfach aus

Seit 50 Jahren lebt Hilde H. (69) schon in der Linzer Altstadt in einer schmucken Wohnung. Doch seit zwei Jahren ist die Linzerin im Clinch mit ihrer Hausverwaltung. Kein Wunder, denn im Juni 2022 wurde der Keller der Frau in einer Nacht- und Nebelaktion einfach ausgeräumt – besenrein. „Ich bin eines Tages heruntergegangen, und nichts war mehr da. Ich hab’ sofort die Polizei verständigt, weil ich im ersten Moment gedacht hatte, dass Einbrecher am Werk waren. Aber die räumen ja normalerweise nicht auf“, sagt die Linzerin.