Einer „bässer“ als der andere

Vielfach werden in der klassischen Musik die hohen Töne, etwa von Primadonnen, Tenören oder Geigern als sensationell empfunden. Doch beim aktuellen Abokonzert des CSM am Freitag und Samstag in Götzis AmBach traf genau das Gegenteil zu. Mit dem Sänger Matthias Hoffmann und dem Kontrabassisten David Sinclair – einer ist eben „bässer“ als der andere – huldigte man den tiefen Tönen, und das mit Werken vor allem von Mozart, der für seinen Freund und Logenbruder Franz Xaver Gerl so manche Bassarie schrieb – übrigens auch den Sarastro in der „Zauberflöte“. Man versteht: Sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe geht es ums Ausloten von Grenzen.