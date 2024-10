Segelboot am Bodensee musste gerettet werden

Aufgrund des aufziehenden Föns musste am Mittwoch die Wasserrettung am Bodensee ausrücken. Ein 38-jähriger Mann war gemeinsam mit seiner Tochter (10) am Nachmittag mit einem Segelboot am See unterwegs. Als der Wind immer stärker wurde, geriet der Mann in Schwierigkeiten. So riss wegen des Sturms die Großschot. Die Folge war, dass der Schiffsführer das Hauptsegel nicht mehr kontrollieren konnte.