Nach Regen zieht Warmfront auf Österreich zu

Auch in den nächsten Tagen bleibt das Wetter in Österreich noch unbeständig. Während der Samstag niederschlagsfrei sein dürfte, sollte man am Sonntag besser einen Regenschirm bei der Hand haben – es wird nass. Sehr warm wird es aber zu Wochenbeginn: Bis zu 24 Grad werden am Dienstag erwartet.