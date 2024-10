Mochoritsch-Familie trauert um Seniorchefin

Kärntens Bischof leitet Begräbnis

Diözesanbischof Josef Marketz wird die Begräbnisfeier leiten: Diese beginnt am Samstag um 15.30 Uhr bei der Mochoritsch-Kapelle in Rückersdorf. Bereits am Freitag trifft man sich um 19 Uhr zum gemeinsamen Gebet in der Pfarrkirche in St. Primus.