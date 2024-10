Frau mit Auto überrollt: Diversion für Lenkerin

Wegen grob fahrlässiger Körperverletzung ist am Donnerstag am Landesgericht gegen eine 19-Jährige verhandelt worden. Die junge Frau hatte am 19. Juli 2024 in Wien-Leopoldstadt nach dem vergeblichen Versuch, mit ihrem Pkw eine Radfahrerin zu überholen, diese angefahren. Die 29-Jährige kam zu Sturz, der Pkw rollte über ihre Beine. Die Angeklagte kam am Ende mit einer Diversion davon.