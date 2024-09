Bis zu 600 Tote durch Sturm „Helene“ in den USA

Am Mittwoch wird Biden in den stark betroffenen Bundesstaat North Carolina reisen, um sich vor Ort ein Bild von den Zerstörungen und den Bedürfnissen der notleidenden Menschen zu machen. „Ich gehe am Mittwoch nach North Carolina“, sagte er am Montag vor Journalisten in Washington. Zugleich sagte er, es gebe „keinen Zweifel“, dass die verheerenden Auswirkungen des Sturms durch den Klimawandel bedingt seien.