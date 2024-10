Experten-Check für gesündere Jause an Schulen

Die Zahlen sind ernüchternd: Jeder zweite Schüler ab zehn Jahren frühstückt zu Hause nicht. Der erste Hunger kommt dann in einer Pause. Und es wird oft zu ungesunden Snacks wie Leberkäse-Semmel und Co. gegriffen. Die Getränke sind in vielen Fällen wahre Zucker-Bomben, süße Snacks viel zu verlockend.