„4,20 € nicht für Mokka, sondern schöne Stunden“

„Niemand auf der Welt hat so ein großes Wohnzimmer“

Um das Geschäft anzukurbeln, betonen die Cafés nun auch ihre Funktion als sozialen Ort in einer neuen Video-Kampagne mit Schauspieler Manuel Rubey in der Rolle eines singenden Oberkellners. Laut ihm kann Wien glücklich sein über Institutionen, „in denen man zur Not auch sechs Stunden bei einem Mokka sitzen kann. Dass das noch geht, finde ich großartig“. Auch Werber Thomas Kratky meint, man schätze Kaffeehäuser in der Stadt zu wenig: „Niemand auf der Welt hat so ein großes Wohnzimmer wie die Wiener.“