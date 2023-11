Café-Chefin wurde zur „Auto-Fahnderin“

Zuerst kümmerte sich Ober Peter um Frau S. und ging mit ihr am Computer Bilder aller Gassen der Umgebung durch, in der Hoffnung, sie würde die „richtige“ Gasse so wiedererkennen - vergeblich. Inzwischen wurde das Kaffeehaus immer voller und die Gäste langsam ungeduldig. So griff nach einer halben Stunde Chefin Christina Hummel ein: Sie packte Frau S. - „die war ja schon ganz aufgelöst“ - kurzerhand in ihr eigenes Auto und fuhr die Gegend mit ihr so lange ab, bis das Fahrzeug gefunden war.