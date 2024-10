So sollen die Öffis jetzt noch sicherer werden

Die Wiener Linien möchten die Sicherheitsinfrastruktur jetzt verbessern und weiter ausbauen. Dazu werden rund vier Millionen Euro in die unterirdischen Straßenbahn-Haltestellen investiert. Diese bestehen aus den Stationen Eichenstraße, Matzleinsdorfer Platz, Blechturmgasse, Kliebergasse und Laurenzgasse. Am Dienstag wurden dazu die Pläne in der Eichenstraße in Margareten vorgestellt. Diese Haltestelle wird als erste auf den neuesten Stand gebracht.