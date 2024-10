Böhmermann: „Österreich brunzt gegen Stromzaun“

Woher kommt Ihre genaue Kenntnis und Ihr großes Interesse an den innenpolitischen Entwicklungen in Österreich? Das ist aus deutscher Perspektive ja keine Selbstverständlichkeit.

Ich empfinde eine tiefe Zuneigung zum Land. Ich mag die Österreicherinnen und Österreicher einfach gerne und bin seit meiner Kindheit oft in ihrem Land – mehrmals im Jahr, manchmal beruflich, manchmal privat. Ich habe eine große Nähe zu österreichischem Humor oder österreichischer Literatur. Viele Kolleginnen und Kollegen aus meiner Redaktion kommen aus Österreich. Entsprechend persönlich berührt bin ich, was für eine Katastrophe sich da politisch in Österreich entwickelt. Aber mal einen Schritt zurück: Die Herausforderung, vor der Deutschland steht, mit der russischen Aggression umzugehen, dieser Herausforderung hat sich Österreich als „neutraler Staat“ früher stellen müssen. Österreich war immer ein klein bisschen näher dran am russischen Einfluss. Deshalb kann man an Österreich immer schon sehr gut absehen, was einmal in Deutschland relevant wird. Kurz eine ganz andere Frage: Was macht eigentlich Frau Kneissl? Ich habe gelesen, sie ist jetzt Tigerbotschafterin. Gibt es noch Kontakt zur ehemaligen Außenministerin der Republik Österreich oder ist er abgerissen, um keinen Ärger von den Amerikanern zu bekommen?