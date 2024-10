Pugh und Garfield trieben es bei Sexszene zu weit!

Der Film, der in den USA am 11. Oktober erscheint, bevor er am 9. Jänner 2025 in die österreichischen Kinos kommt, handelt von einer angehenden Köchin (Pugh), die die Liebe zu einem frisch geschiedenen Mann (Garfield) findet, und in dem das Paar schließlich in eine jahrzehntelange Romanze verwickelt wird. Eine lebensverändernde Entdeckung zwingt die beiden jedoch dazu, eine unmögliche Entscheidung über ihre Zukunft zu treffen.