Maria Bill: Die Stimme mitten ins Herz

„Krone“: Was fasziniert Sie an der weltberühmten Piaf?

Maria Bill: Sie war eine unfassbar starke Frau, deren bewegtes Leben von triumphalen Erfolgen und tiefen Krisen geprägt war. Mutig und kompromisslos kämpfte sie immer wieder ums Überleben. Trotz ihrer Drogenexzesse, Krankheiten, unglücklichen Männergeschichten und verletzenden Schlagzeilen in Boulevardzeitungen fand sie durch ihre Leidenschaft, dem Singen, die Kraft, Menschen zu ‘erobern‘ und mitten ins Herz zu treffen. Was die andern sagten, war ihr egal. Das fasziniert mich!