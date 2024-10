Elfmeter-Irrsinn: „Das habe ich noch nie erlebt!“

„Aus meiner Sicht war es ein klares Foul. Deswegen war für mich auch klar, dass der Schiedsrichter jetzt pfeift. Dann nehme ich den Ball in die Hand. Und er sagt: Ich habe aber gar nicht gepfiffen, deswegen muss ich jetzt Elfmeter geben“, so Heber. „Dass er das Foul nicht sieht, ist halt schwierig. Ich weiß nicht, ob er es aus seiner Perspektive einfach falsch gesehen hat. Meiner Meinung nach ist es ein Foul, deswegen habe ich den Ball in die Hand genommen, um die schnelle Ausführung zu verhindern.“ Nachsatz: „Verrückt! Mit der Szene von Fürth und mit meiner Szene – das muss in die Geschichte eingehen.“