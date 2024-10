Israels Antwort: Die Schlacht gegen das Böse

Echter Friede herrscht seither so gut wie nie

Echter Frieden herrschte seitdem so gut wie nie in der Region. Und die Erinnerung an den Holocaust lastet bis heute zentnerschwer auf der Seele Israels, jeder Israelin und jedes Israelis. Der Staat Israel, so war das Versprechen an diese Menschen, sei der Garant für das „Nie mehr wieder!“, zu dem sich von Moskau bis Washington alle bekannt haben.