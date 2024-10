Polizisten wurden für Lenkerin zu Lebensrettern

Zwei Beamte der Polizeiinspektion Enns wurden am Samstagabend für eine junge Autolenkerin (19) zu lebensrettenden Engeln. „Wir waren gegen 21 Uhr in der Ortschaft Kristein unterwegs, als wir auf einer Böschung einen Wagen mit laufendem Motor stehen gesehen haben. Davor sind zwei umgefahrene Leitpflöcke gelegen“, schildert Manuel F. (30) die Situation an der Unglücksstelle.