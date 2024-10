Marseille: Bande stach 50-mal auf 15-Jährigen ein

In der französischen Hafenstadt Marseille ist 50-mal auf einen 15-Jährigen eingestochen worden. Anschließend wurde der Bursch bei lebendigem Leib angezündet. Die am bereits Mittwoch begangene Tat sei offensichtlich auf drogenbedingte Gewalt zurückzuführen, sagte am Sonntag Staatsanwalt Nicolas Bessone.