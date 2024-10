Messner: „Haben selber die Tore geschossen“

Gernot Messner (GAK-Coach): „Das Fazit wiederholt sich: gut dabei, aber nichts gewonnen. Wenn man sich die Tore anschaut, dann war es wieder bitter. Wir haben selber die Tore geschossen. Du kriegst einen Elfmeter, dann kommst du in der zweiten Halbzeit zurück und machst den Ausgleich, bist in der Partie und schlägst dich dann mit so einem Tor wieder selbst. Man ist schon sehr enttäuscht, dass man wieder nichts nach Hause bringt.“