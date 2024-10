Lange Nacht des Staunens begeistert Jung und Älter

Nachts im Museum“, so lautet der Titel von Emelys Lieblingsfilm. Und heute durfte die 12-Jährige selbst in die Hauptrolle schlüpfen: Bei der Langen Nacht der Museen besuchte die Gymnasiastin mit ihren zwei jüngeren Schwestern und ihrer Mama das „Step“-Kulturzentrum in Völkermarkt. Die Ausstellung hat Eindruck hinterlassen: „Die bunten Farben haben mir besonders gefallen und das ausgestellte Herz auch – obwohl es ein bisschen gruselig war“, ist Emely fasziniert, sie malt selbst gerne. Die Lange Nacht der Museen will sie nächstes Jahr wieder besuchen: „Es ist sehr cool, dass ich so lange aufbleiben darf!“