Spielwarengeschäft muss nach 44 Jahren schließen

Die Frauen arbeiten beide bereits seit ihrer Lehrzeit im Logo, dem Fachgeschäft für pädagogisch wertvolles Holz- und Therapiespielzeug, Kindergartenbedarf und Schulsachen, das einst 1980 von der Familie Stepien in der Coulinstraße eröffnet wurde und vier Jahre später an den jetzigen Standort in der Stockhofstraße 5 übersiedelte.