Im Südpark dreht sich gerade alles um Energie

Schon mit einem Balkon klappt der Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit. Für ihre Balkon- und Terrassenmodule setzt SOLTechnik aus Althofen auf Sonnenkraft, einen heimischen Anbieter. Die Profis von EBZ bieten Lösungen für alle Größenordnungen. „Wir fangen bei der Beratung mit dem Zählerkasten an und erstellen so das passende Angebot“, sagt Geschäftsführer Mario Zintl. „Von Balkonkraftwerken über klassische PV-Anlagen haben wir natürlich alles.“