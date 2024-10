Vorläufiger Deal: US-Hafenarbeiter beenden Streik

Panikkäufe und leere Regale

Die Arbeiter waren in der Nacht auf 1. Oktober in den Streik getreten. Auch ein neues Arbeitgeber-Angebot mit einer Einkommenserhöhung von nahezu 50 Prozent hielt sie nicht davon ab. Erste Panikkäufe von Toilettenpapier und anderen Artikeln ließen nicht lange auf sich warten. Käufer berichteten auf Online-Plattformen von leeren Regalen oder schwindendem Angebot in großen Läden wie Walmart oder Costco – ganz ähnlich wie zu Beginn der Corona-Krise. Dabei werden mehr als 90 Prozent des in den USA verkauften Toilettenpapiers im Land selbst produziert.