Erneut Horror-Knieverletzung bei Ex-Profi-Goalie

SAK denkt ans Nachladen

Der Tabellenzweite ATSV Wolfsberg empfängt daheim den Vierten SAK. Bei den Gästen zeigt man sich trotz neun ungeschlagenen Liga-Partien en suite nicht ganz zufrieden, wird im Winter am Transfermarkt nachlegen. „Wir suchen jüngere Spieler aus der Region“, so SAK-Funktionär Silvo Kumer, dessen Klub wohl Völkermarkts Lukas Urnik ganz weit oben am Zettel hat.