Olympia-Heldin entrinnt bei Attentat knapp dem Tod

Vor wenigen Wochen hatte sie bei den Olympischen Spielen in Paris noch über eine Silber-Medaille jubeln dürfen, doch inzwischen ist sie wohl einfach nur dankbar dafür, überhaupt noch am Leben zu sein! Denn während bei einem Terror-Anschlag in Tel Aviv am Dienstag sieben Menschen den Tod fanden, überlebte sie – sie, das ist die Rhythmische Sportgymnastin Diana Svertsov, die mit den beiden Terroristen im gleichen Straßenbahn-Waggon unterwegs war, als das Blutbad seinen Ausgang nahm …