Kindergartenhelferin zieht für FPÖ in Landtag ein

Der Sieg der Freiheitlichen bei der Nationalratswahl hat auch personelle Auswirkungen auf Landesebene. Nachdem FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig in den Nationalrat einzieht und sein bisheriges Mandat im burgenländischen Landtag frei wird, tagte am Donnerstagabend in Pinkafeld der Landesparteivorstand. Norbert Hofer, Dritter Nationalratspräsident, wird die FPÖ bei der Landtagswahl im Jänner 2025 als Spitzenkandidat anführen. Am Freitag will man nähere Details bekanntgeben.