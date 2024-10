Ende für stundenlange Warteschlange vor Postamt

Die Post bringt bekanntlich allen was. Beim Postamt Dornach mussten Kunden jedoch selbst etwas mitbringen, nämlich viel Geduld. Ein verwunderter Linzer, der anonym bleiben möchte, meldete sich daher bei der „Krone“: „Die Post spart offensichtlich bei den Postämtern ein. Die Filiale in der Johann-Wilhelm-Klein-Straße ist ein gutes Beispiel: Obwohl es mehrere Schalter in der Niederlassung gibt, ist meistens nur einer davon besetzt“, so der langjährige Kunde.