Duo nach brutalem Überfall gefasst

27-Jährige attackiert

Das Duo soll, wie berichtet, am vergangenen Freitag in Bad Sauerbrunn eine 27-Jährige attackiert haben. Die Frau hatte sich gerade in ihrem Auto befunden, als einer der Täter zur offenen Fahrertür kam und sie mit einem Messer bedrohte. Er packte sie am Kopf und schlug diesen gegen das Lenkrad.