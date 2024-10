ÖVP-Senior Pühringer: „Wahl war wohl ein Weckruf“

„Krone“: Wenn Sie an Ihre aktive Zeit zurückdenken, was ist anders gewesen? Warum gibt es so große Verschiebungen in der politischen Struktur?

Josef Pühringer: Die Herausforderungen sind größer geworden. Gerade die letzten fünf Jahre waren absolut herausfordernde Zeiten – von der Pandemie über den Krieg bis zur Inflation und den Gaspreisen. All das ist nicht üblich in einer politischen Normalzeit. Dazu ist natürlich bei der ÖVP noch die Chataffäre dazugekommen, die alles andere als dienlich war und Vertrauensverluste gebracht hat.