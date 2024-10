„Mir ging’s richtig dreckig“: Kindl kennt Diagnose

Rodel-Team zurück im Eiskanal

Der Rest des ÖRV-Teams ist seit Dienstag zurück im Eiskanal und trainiert aktuell in Lillehammer (NOR), wo Ende November der Start in die Weltcupsaison 2024/2025 erfolgt. Kommende Woche wird dann in Innsbruck an der Athletik und auf Flacheis gearbeitet.