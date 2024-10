UNO und FIS verbünden sich gegen den Klimawandel

Auswirkungen auf die Ökosysteme

Das ging aus einer Mitteilung der WMO vom Donnerstag hervor. In der vergangenen Saison mussten demnach knapp fünf Prozent aller FIS-Wettkämpfe wetterbedingt abgesagt werden. „Verpatzte Winterurlaube und abgesagte Sportveranstaltungen sind – im wahrsten Sinne des Wortes – nur die Spitze des Eisbergs des Klimawandels“, wurde die WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo in der Mitteilung zitiert. Der Rückgang der Gletscher und die Abnahme der Schnee- und Eisbedeckung haben laut Saulo bereits große Auswirkungen auf die Ökosysteme, die Bevölkerung und die Wirtschaft in den betroffenen Regionen.