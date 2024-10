„Antwort auf Spaltung? Radikale Freundlichkeit!“

„Inspiriert von Hildegard Knef, Edith Piaf, Erika Pluhar, Cissy Kraner und Helge Schneider haben wir humorvolle und nachdenkliche Lieder geschrieben, mit denen wir den Alltag, Lebensweisen und Begegnungen mit anderen Menschen reflektieren. Geträllert wird in österreichisch – also so, wie uns der Schnabel gewachsen ist“, erzählen die Ex-Starmaniacs, die einander 2006 in der ORF-Castingshow als Konkurrenten gegenüberstanden.