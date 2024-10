Nach Ausschreitungen bei Derby: Wirte im Abseits

Die jüngsten Ausschreitungen beim Wiener Derby haben nicht nur die Atmosphäre auf den Tribünen und in der Fankurve erschüttert. Auch abseits des Stadions, in den umliegenden Lokalen in Hütteldorf, spüren die Wirte die Nachwirkungen des chaotischen Fußballsonntags. „Die Situation ist besorgniserregend“, erklärt Thomas Peschta, der ein Traditionsgasthaus direkt gegenüber vom Stadion führt. „Viele unserer Gäste, vor allem Familien, fühlen sich unsicher und meiden den Weg zu uns.“ Direkt betroffen sind die Gastwirtschaften Prilisauer, Francesco, Café Corner, Würsteleck, 49er, YUME, Das Hackinger und das Gasthaus Peschta.