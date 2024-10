„Ohne Rudel werden wir auf jeden Fall krank“

Ein bisschen was von allem

„Es geht um die Balance“, antwortet Yazdi-Zorn. Damit meint der Primar: „Wichtig ist, dass von allem etwas da ist. Man braucht Zeiten, in denen man sich entstresst, man braucht aber auch durchaus Zeiten, in denen man gefordert ist, zum Beispiel in der Arbeit oder der Ausbildung. Man braucht geistige Anstrengung, aber auch körperliche, wie zum Beispiel beim Sport.“