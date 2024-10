13 Jahre für Brandanschlag: „Wie Todesstrafe!“

Von einem „Ausraster“ spricht am Mittwoch bei der Berufungsverhandlung am Oberlandesgericht in Graz der Verteidiger des Rumänen. „Mit seiner Ausbildung und Erziehung war es ihm gar nicht möglich, die Auswirkungen seines Handelns zu erkennen.“ Bis zur Tat habe sein Mandant einen ordentlichen Lebenswandel geführt. „Die Strafe entspricht in seinem Alter einer lebenslangen Haft. Es ist unklar, ob er sie überhaupt überleben wird bei seiner Erkrankung bedingt durch seine Alkoholsucht.“