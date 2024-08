Vor Duell gegen Sturm: Gefeiert statt gefeuert!

Genugtuung verspürt Standfest nicht, die Freude über zwei Liga-Siege in Folge (gelang letztmals im Herbst 2022) ist aber riesengroß. „Super, dass die Burschen gesehen haben, was in der Mannschaft steckt. Sie können aber noch viel mehr“, betont Standfest vor dem Spiel in seiner Heimat. Nach vielen trostlosen Saisonen, das Abstiegsgespenst stets im Nacken, müssen sich die Standfest-Mannen nun an den Erfolg erst gewöhnen. „Diese Siegermentalität muss sich noch entwickeln.“