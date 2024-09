Ländle-Technik für neue Megaarena in München

Am vergangenen Freitag wurde im Münchner Olympiapark der neue „SAP Garden“ feierlich eröffnet. Die Arena erfüllt alle Ansprüche einer modernen Multifunktionshalle und setzt in Europa neue Standards. Damit die Arena vom ersten Tag an optimal in Szene gesetzt wird, hat der Bauherr Red Bull die Lichtexperten der „Zumtobel Group“-Marken „Thorn“ und „Zumtobel“ ins Boot geholt. In weiterer Folge wurde eine Beleuchtungslösung entwickelt, die perfekt auf die Markeninszenierung des Kunden abgestimmt ist. „Thorn“ und „Zumtobel“ waren dabei für die Inszenierung aller Bereiche außerhalb der eigentlichen Veranstaltungshalle, der „Bowl“, zuständig.