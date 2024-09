Mohamed Al-Fayed machte Diana unanständigen Antrag

Der Butler gab an, dass Diana ihm anvertraut habe, Al-Fayed habe ihr gegenüber geäußert: „Ich werde mit dir schlafen.“ Mit einem besonders widerlichen Vorschlag wollte er das erreichen: „Ich möchte, dass du meinen Sohn heiratest, denn in der ägyptischen Tradition kommt der Vater immer zuerst dran.“ Al-Fayed sei damals etwa doppelt so alt wie Diana gewesen.