Al-Fayed soll sich an 20 Frauen vergangen haben

„Raubtier bei Harrods“

Der Dokumentation „Al Fayed: Predator at Harrods“ (in etwa: „Al-Fayed: Das Raubtier bei Harrods“) zufolge sagten fünf ehemalige Angestellte aus, sie seien von dem Kaufhauschef vergewaltigt worden, fünf weitere berichteten über Vergewaltigungsversuche, 13 weitere wurden nach eigenen Angaben von ihrem Chef sexuell belästigt. Al-Fayed bestellte dem Bericht zufolge regelmäßig Mitarbeiterinnen abends in sein Londoner Appartement, um Überstunden zu leisten – und wurde dann übergriffig.