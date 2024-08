Conchita Wurst: „Würde gern als Cher auftreten“

„Ist denn das wirklich Robbie Williams?“ oder „Die singt doch genau so wie Amy Winehouse!“ – Sätze, die Musikfans über die Lippen kommen, wenn sie gut gemachte Tribute-Bands sehen. Diese sehen aus und hören sich an wie die Originale – doch wer kopiert sein Idol am besten? Das will die Sat.1-Show „The Tribute“ herausfinden (ab 16. 8., 20.15 Uhr).