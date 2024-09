„Da könnte man sicher einen besseren Job machen“

Drei Wochen, drei Rennen

Am 24. November steht der Grand Prix von Las Vegas auf dem Programm, nur eine Woche darauf reist der Formel-1-Zirkus an den Lusail International Circuit nach Katar, ehe eine weitere Woche später in Abu Dhabi das Saisonfinale steigt. Für die Piloten ist das oft kräftezehrend, Verstappen fordert: „Wenn wir schon Tripple-Header haben, dann sollten die Rennen nicht so weit voneinander entfernt stattfinden.“