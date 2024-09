Das sind die neu gewählten Tiroler Nationalräte

Nicht nur die ÖVP wird aller Voraussicht nach eines oder sogar mehrere NR-Mandate verlieren, auch die Grünen trifft dieses Schicksal. Sie durften bislang zu zweit nach Wien reisen. Neos und SPÖ könnten jeweils einen zusätzlichen zum bisherigen Kandidaten entsenden. Wie haben die Kandidaten in ihren jeweiligen Heimatgemeinden abgeschnitten? Totschnig hat in Tristach den landesweiten ÖVP-Verlust mit 12,84% etwas eingrenzen können. In fast demselben Ausmaß (11,35%) gewann Peter Wurm (FPÖ) in Mils bei Hall dazu. Der Vomper Vize-BM Klaus Mair sorgte wohl auch dafür, dass der Verlust der ÖVP mit 8,77% vergleichsweise gering ausfiel. Dieses Kunststück gelang LK-Chef Hechenberger nicht: Verlust in Reith i. Alpbachtal: 25,5%, mehr als im Landesschnitt.