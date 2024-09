Nepalesen ersticken unter historischen Fluten

Begonnen hatten die verheerenden Regenfälle in dem Land im Himalaya am späten Donnerstag. Die Regierung kündigte kostenlose Behandlungen für Verletzte und Hilfspakete für betroffene Familien an und ordnete die dreitägige Schließung der Schulen in den betroffenen Regionen an, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums erklärte.